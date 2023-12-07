«نمو» تفقد 453 نقطة بتداولات قيمتها 34 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 453 نقطة بنحو 1.9 في المائة لتغلق عند 23459 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 31 في المائة ما يعادل 16 مليونا إلى 34 مليون ريال، بينما نزلت الأسهم المتداولة 62 في المائة بواقع 2.9 مليون لتبلغ 1.8 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4548 صفقة متراجعة 2056 صفقة بمقدار 31 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أرماح" بنحو 18 في المائة ليبلغ 37.50 ريال، يليه "فاد" بـ5.3 في المائة ليصل إلى 111.80 ريال، وحل ثالثا سهم "ميار" 4.9 في المائة حيث أغلق عند 5.69 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 8.6 في المائة ليغلق عند 18.10 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ7.2 في المائة إلى 232 ريالا، وحل ثالثا سهم "شور" بمقدار 5.4 في المائة مقفلا عند 42 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "أرماح" بنحو 6.7 مليون ريال، ثم "لانا" بقيمة 4.5 مليون ريال، وحل ثالثا "نبع الصحة" بمبلغ 4.3 مليون ريال.