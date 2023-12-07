معدلات نمو إيجابية للاقتصاد بدعم القطاع غير النفطي .. تصل إلى 5.7 % في 2025

يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 0.03 في المائة خلال العام الجاري، بحسب المؤشرات الأولية، على أن تبقى التوقعات في النطاق الإيجابي حتى 2026 بدعم القطاع غير النفطي، رغم الرياح المعاكسة عالميا وتوقعات نمو منخفضة لمعظم الاقتصادات.



ومن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا 5.9 في المائة في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري.



ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، تشير توقعات وزارة المالية إلى نمو اقتصادي 4.4 في المائة خلال 2024، و5.7 في المائة في 2025، و5.1 في المائة في 2026.



وتشير هذه التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية مرتفعة خلال 2024 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل.



وذلك إضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط.



وحدة التقارير الاقتصادية