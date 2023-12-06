أسعار الغاز الأوروبي تقفز 4.4 % وسط مؤشرات على زيادة الطلب

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم مع ظهور مؤشرات على احتمال ارتفاع الطلب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت "بلومبيرج" أن سعر العقود الآجلة القياسية ارتفع اليوم بنسبة 4.4 %، في الوقت الذي تشير في تقديرات الأرصاد إلى حدوث انخفاضات غير طبيعية في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، رغم عودة الطقس المعتدل على المدى القريب.

في الوقت نفسه، فإن انخفاض أسعار الغاز خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياته منذ نحو شهرين، أدى إلى زيادة استخدامه في بعض محطات الكهرباء كبديل أكثر جدوى للفحم. ووصل الغاز إلى ما يعرف باسم مستوى التحويل والذي تنتقل فيه شركات الكهرباء إلى استخدام الغاز بدلا من الفحم في تشغيل محطات التوليد نظرا لانخفاض سعره، بحسب المحللين في مؤسسة إنيرجي سكان للأبحاث التابعة لشركة إنجي للطاقة.

وحتى الآن تساعد مستويات مخزونات الغاز الطبيعي شبه القياسية في أوروبا والطقس المعتدل نسبيا في استقرار سوق الطاقة الأوروبية خلال فصل الشتاء بعد شهور من التذبذب. ورغم ذلك لا تزال الإمدادات محدودة في السوق التي تعتبر عرضة لتداعيات أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و34 دقيقة ظهرا بتوقيت أمستردام ارتفع سعر الغاز الهولندي بنسبة 3.6 في المائة إلى 39.50 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.2 في المائة اليوم.