عندما كنا أطفالا

شعر: ماريو بينيديتي / الأوروجواي



عِنْدمَا كُنّا أَطْفَالا

كانَ كِبارُ السِّنِّ فِي الثّلَاثِينَات مِنَ الْعُمْر

كَانَت البركَةُ مُحِيطًا

وَلَم يَكُن ثَمّةَ شَيءٌ اسْمُه الموت.

وَعِندَما كُنّا شَبابًا

كانَ كِبارُ السِّنِّ فِي الْأَرْبَعينَات مِنَ الْعُمْر

كانَت الْبِرْكَةُ مُحِيطًا

وَكَانَ الْمَوْتُ مُجَرّدَ كلمة.

عِنْدَمَا تَزَوّجْنا

كانَ كِبارُ السِّنِّ فِي الْخَمْسينَات مِنَ الْعُمْر

كانَت الْبُحَيْرَةُ مُحِيطًا

وَكانَ الْمَوْتُ مَوْت الآخرين.

الْآنَ وَقَدْ أَصْبَحْنَا مُحَارِبِينَ قُدَامَى

تَوَصّلْنَا إِلَى حَقِيقةِ

أن الْمُحِيطَ فِي نِهايَةِ الْأَمْرِ هُوَ الْمُحِيط

وَلَكِنّ الْموْتَ بَدَأَ يُصْبِحُ مَوْتَنَا.