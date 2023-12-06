الأيديولوجيا والخطاب



عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، صدر كتاب "الأيديولوجيا والخطاب: مقدمة متعددة التخصصات"، لتون فان دايك اللغوي الهولندي "1943"، بترجمة سعيد بكار ولحسن بوتكلاي. يعد الكتاب مرجعا في العلوم الاجتماعية والإنسانية لتحليل الخطاب العنصري، وهو يركز على خطاب الأيديولوجيا العنصرية وطرائق التعبير عنها، ضمن سبعة فصول تتمحور حول مواضيع تتعلق بـ"الأيديولوجيا" من حيث التعريف والمنشأ والتطبيق وأيديولوجيات المجتمعات، والاتفاق والاختلاف حول الأيديولوجيات، ونقاط القوة والضعف فيها وتأثيرها في بنى الخطاب.



مواقد الذكرى



"مواقد الذكرى" عنوان الجزء الأول من كتاب سيري لأحمد حرب الكاتب والأكاديمي الفلسطيني "1951"، صدر عن "دار الأهلية". يخصص المؤلف هذا الجزء للحديث عن مرحلتي الطفولة والشباب قبل النكسة، والأوضاع في الريف الفلسطيني، وتحديدا ريف الخليل، خلال فترة الستينيات، مستحضرا ذكرياته عن أحداث وشخصيات وأمكنة من تلك الفترة في مسقط رأسه، قرية الظاهرية، وما يحيط بها: الدوايمة، وبيت جبرين، وحورة، وخور أبو شعرة. ومن إصدارات حرب الأخرى في الرواية: "إسماعيل"، و"الجانب الآخر لأرض المعاد"، و"بقايا"، و"الصعود إلى المئذنة".



الكتابة



"الكتابة في علم الاجتماع والعلوم الإنسانية، كتابة أطروحة أو كتاب أو مقالة: كيفية البدء والبناء والإنهاء"، عنوان كتاب لهوارد سول بيكر عالم الاجتماع الأمريكي، صدرت ترجمته عن "ميسلون للثقافة والترجمة والنشر"، بتوقيع عمر حداد وتقديم حازم النهار. ينطلق العمل من ضرورة وجود خطوات محددة لإنتاج بحث علمي مع الالتفات، في الوقت نفسه، إلى أن الركيزة الرئيسة لأي كتاب يطمح إلى أن يسمى بحثا علميا هي الأصالة والإبداع، أي اشتماله على إضافة علمية، تتفتح من خلالها آفاق جديدة من شأنها الارتقاء بالفرد والمجتمع.



أدب الفانتازيا



لطالما تلاعبت الفانتازيا بالواقع، من حيث إنها تماهي بين الفريد وتمزيق الهوية، فهي التردد الذي يحسه كائن لا يعرف غير قوانين الطبيعة معتمدة على الخيال المتناسق بذاته والمركب ضمن قوالب متماسكة ومحفز بتفاصيل خارقة للطبيعة. في كتاب "أدب الفانتازيا" الصادر عن "دار التكوين"، تتناول هبة حمدان الكاتبة السورية الفانتازي بوصفه ذلك المجرد عن كل ما هو واقعي ومنطقي، ويمكن حدوثه بتفاصيل مألوفة منسجمة مع الواقع ومتقبل من قبل العقل، تماما على غرار ما قاله تشادبورن: "كلما أصبح العالم أكثر عقلانية، جنحنا إلى اللامعقول في خيالنا".