الإعلام الصيني يصف "موديز" بأنها منحازة .. ورد فعل الحكومة متحفظا

وصفت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء، وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأنها منحازة بسبب توقعاتها المستقبلية السلبية لتصنيف لثاني أكبر اقتصاد بالعالم، لكن بعض المحللين قالوا إن رد الفعل الرسمي للحكومة، كان أكثر تحفظا مما يشير إلى مخاوف بكين بشأن ارتفاع الديون، وكثير ما رد المسؤولون الصينيون بتصريحات عدوانية على المراجعات الدولية، ووفقا للبيان الرسمي‭‭‭ ‬‬‬الصادر عن وزارة المالية الصينية، عبرت الوزارة فقط عن "خيبة أملها".

واليوم الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين قادرة على تعميق الإصلاحات والتصدي للتحديات التي تواجهها وإنها ترحب بجميع الأصدقاء من جميع أنحاء العالم للاستثمار في اقتصادها، ونشرت صحيفة جلوبال تايمز القومية التابعة للحزب الشيوعي مقالا نقلا عن خبراء اقتصاديين قالوا إن قرار موديز كان متحيزا وغير مهني، لأنه بالغ بشكل كبير في المخاطر والتحديات أو افتعلها". ولم ترد موديز على الأسئلة المتعلقة بانتقادات وسائل الإعلام الصينية ورد الفعل الرسمي.