الصين: سياسات التصدير في الاتحاد الأوروبي "غير منطقية"

قالت الصين اليوم إن سياسات التصدير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه بكين "غير منطقية"، وذلك عشية قمة رفيعة المستوى في العاصمة الصينية.

وبحسب "الفرنسية" قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ: "إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين من ناحية، ويأمل في زيادة الصادرات إلى الصين بشكل كبير من ناحية أخرى، فأخشى أن هذا غير منطقي"..

ومن المقرر أن تصل رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إلى بكين غدا الخميس لحضور القمة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وستكون هذه أول قمة شخصية بين زعماء بروكسل والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ منذ 2019، وستكون التجارة إحدى نقاط الحوار الرئيسة.

وقالت فون دير لاين إن "القادة الأوروبيين لن يتسامحوا مع مرور الوقت مع اختلال التوازن في العلاقات التجارية"، وأضافت "لكننا نفضل التوصل إلى حلول عن طريق التفاوض".

وقال وانغ اليوم الأربعاء في مؤتمر صحافي دوري إن "الصين شريك جدير بالثقة ولا غنى عنه للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "التعامل بشكل صحيح مع الخلافات من خلال الحوار والمشاورات هو أمر مهم يجب المضي فيه من أجل تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

"نأمل أن يعمل الجانب الأوروبي مع الصين للقاء بعضهما البعض في منتصف الطريق، وإيجاد مناخ إيجابي لعقد اجتماع قادة الصين والاتحاد الأوروبي بنجاح، وبذل جهود مشتركة من أجل التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.