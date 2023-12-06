الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع التعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضا 0.1 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 في المائة مدعوما بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو لشهر نوفمبر إلى جانب مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بهدف قياس قوة الاقتصاد الأوروبي وسط مخاوف من الركود.

واتجهت الأنظار أيضا إلى تقرير التوظيف الأمريكي لشهر نوفمبر بعد تراجع الوظائف الجديدة في أكتوبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف أمس الثلاثاء ما زاد التوقعات بأن دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

وارتفع سهم مجموعة أوكادو‭‭ ‬‬البريطانية بنسبة 3.1 في المائة بعد أن رفع بنك "جي بي مورجان" توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الانترنت‭‭ ‬‬والتكنولوجيا من "خفض الوزن النسبي" إلى "محايد".

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية بنسبة 13.4 في المائة بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.