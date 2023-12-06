6.6 مليون .. عائدات الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء من أبطال آسيا

ضمنت الفرق السعودية الأربعة جراء مشاركتها في دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 1.76 مليون دولار (6.6 مليون ريال)، حيث نجحت في تخطي الدور والتأهل مجتمعة إلى دور الـ 16 في البطولة الحالية.

ونجح الهلال من المجموعة الرابعة في تحقيق خمس انتصارات وتعادل "بدون أي خسارة"، ثم الاتحاد من المجموعة الثالثة خمس انتصارات وخسارة، والنصر من المجموعة الخامسة أربع انتصارات وتعادلين "بدون أي خسارة" وتأهلوا متصدرين لمجموعاتهم، فيما تأهل الفيصلي من المجموعة الأولى من ثلاث انتصارات وثلاث خسائر كأفضل ثاني من بين مجموعات فرق غرب القارة الخمسة.

وحصد الهلال مبلغ 480 ألف دولار (1.8 مليون ريال)، الاتحاد مبلغ 470 ألف دولار (1.7 مليون ريال)، النصر مبلغ 440 ألف دولار (1.6 مليون ريال)، وأخيراً الفيحاء مبلغ 370 ألف دولار (1.3 مليون ريال).

وقسم الاتحاد الآسيوي الجوائز والمكافآت المالية إلى أربع فئات، هي: إعانات السفر، مكافآت الأداء، مكافآت المشاركة، والجوائز المالية للمباراة النهائية، حيث جاءت عملية توزيع المبالغ المالية للفرق السعودية بواقع 60 ألف دولار لكل فريق من بند أو إعانة السفر تدفع لمرة واحدة، 50 ألف دولار عن كل فوز و10 ألاف دولار عند كل تعادل من بند مكافأة الأداء، و100 ألف دولار ثمن التأهل لدور الـ 16 في البطولة.

وتبقى أمام الأندية الأربعة إضافة لمكافأة الأداء البالغة 50 ألف دولار عن كل فوز و10 ألاف دولار عند كل تعادل، ومبلغ إعانة السفر (60 ألف دولار) في حال التأهل للدور الربع النهائي مبلغ 150 ألف دولار.

وينتظر أن يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور الـ 16 في الـ 28 من ديسمبر الجاري، بحيث لا يتواجه فريقان من المجموعة نفسها، ولكن قد يلتقي فريقان من الدولة نفسها.

ويضم المستوى الأول الهلال، النصر، الاتحاد، والعين الإماراتي، بينما يضم المستوى الثاني فرق، ناساف الاوزبكي، نافباخور الاوزبكي، سباهان الإيراني، والفيحاء.