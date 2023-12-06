إيطاليا تنقد حركة المهاجرين .. توظف العمال الأجانب من مراكز الإيواء

مادو كوليبالي هو الوجه الجديد لإيطاليا القديمة. يشق الشاب الذي وصل إلى البلاد من غينيا في 2018، طريقا مع تعيين أول سائق حافلة مهاجر في توسكانا كجزء من حملة لسد فجوات العمل بالعمال الأجانب. لقد كان متفاجئا أكثر من أي شخص آخر، يتذكر قائلا "قلت، حافلة؟ لا، لا أستطيع قيادة الحافلة". "لم يسبق لي أن رأيت إفريقيا يقود حافلة في إيطاليا، وخاصة إفريقي وصل على متن قارب!"

وبحسب "رويترز" يشعر كوليبالي بالواجهة الأكثر ترحيبا لخطط الهجرة المتناقضة لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني. وتصدرت ميلوني، التي وصلت إلى السلطة في أكتوبر من العام الماضي بناء على أجندة قومية قوية، عناوين الأخبار العالمية بتعهداتها بتضييق الخناق على الوافدين غير المصرح لهم من شمال إفريقيا من خلال قوانين هجرة أكثر صرامة، وقيود على جمعيات الإنقاذ الخيرية البحرية وخطط لبناء معسكرات لاستقبال المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

مع ذلك، فهي تفتح في الوقت نفسه الباب مفتوحا أمام مئات الآلاف من المهاجرين للعمل في إيطاليا بشكل قانوني في محاولة لسد فجوات العمل المتزايدة في البلاد، التي تضم واحدة من أقدم دول العالم وأسرعها انكماشا سكانيا.

وبحلول 2050، سينخفض عدد سكان إيطاليا بنحو خمسة ملايين نسمة، وسيكون عمر أكثر من ثلثهم أكبر من 65 عاما، حسبما يتوقع مكتب الإحصاء الوطني هناك حاجة ماسة إلى دماء الشباب في مجموعة من الصناعات، من البناء والسياحة إلى الزراعة.

ويقول وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، الذي وقع اتفاقا مدته ثلاث أعوام مع تونس في أكتوبر يبسط إجراءات التأشيرة وتصاريح الإقامة لما يصل إلى أربعة آلاف تونسي سنويا، إن الحكومة لا تعارض الهجرة في حد ذاتها.

وقال أمام البرلمان في 21 نوفمبر: "نريد أن نختار من يدخل إيطاليا وأوروبا، وألا نترك الخيار للمتاجرين".

وقال جوليانو كازولا، خبير سوق العمل والمشرع المحافظ السابق، إن الحقائق الاقتصادية والديموغرافية تخفف من موقف الحكومة المناهض للهجرة.

وأضاف: "أنا مقتنع تماما بأن الهجرة هي أسهل وسيلة لإعادة توطين إيطاليا". "الطفل الذي يولد اليوم سيدخل سوق العمل بعد 20 عاما، في حين أن الشخص الذي يصل هنا يبلغ من العمر 20 عاما ويمكن تشغيله على الفور".

وإيطاليا ليست وحدها في صراعها مع الأزمات الديموغرافية والعمالية المتكشفة، حيث تواجه دول من بريطانيا وكندا إلى اليابان مشاكل مماثلة، على الرغم من أن وضعها من بين الأكثر حدة.

ويعكس عمل ميلوني المتوازن ما قام به رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي أطلق حملات "أوقفوا القوارب" لجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى شواطئ المملكة المتحدة بينما كان يشرف على أعداد صافية سنوية قياسية من الوافدين.

وعلى الرغم من تعهداتها بوقف التدفقات المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين، إلا أن حكومة ميلوني لم تحقق نجاحا يذكر، وقفز عدد الوافدين عن طريق البحر من شمال إفريقيا إلى نحو 153 ألف حتى الآن هذا العام من نحو 96 ألف في الفترة نفسها من 2022 و63 ألف في الفترة نفسها من 2021، ويقترب من ذروة تاريخية على مدار العام بلغت نحو 181400 في 2016.

في الوقت نفسه، رفعت إيطاليا حصص تأشيرات العمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 452 ألفا للفترة 2023-2025، بزيادة قدرها 150 في المائة تقريبا عن الأعوام الثلاثة السابقة، وحصة هذا العام - 136 ألفا هي الأعلى منذ 2008.

وقدرت الحكومة الطلب من الشركات والنقابات على 833 ألف تصريح خلال الفترة 2023-2025. وقد تجاوز الاكتتاب في حصة هذا العام بشكل كبير، حيث تم تقديم أكثر من 600 ألف طلب مسبق.

وتتفاقم أزمة العمالة في إيطاليا بشكل خاص في أماكن مثل بريشيا، المقاطعة الشمالية الغنية حيث يبلغ معدل البطالة نحو 4 في المائة، أي حوالي نصف المعدل الوطني.

تعاونت جمعية الأعمال كونفيندوستريا مع السلطات المحلية لإطلاق مخطط يسمح لأصحاب العمل بفحص وتوظيف العمال مباشرة من مراكز استقبال طالبي اللجوء.

ويظهر نقص الموظفين بشكل أكثر وضوحا في القطاعات ذات المهارات المنخفضة، يقول بعض أصحاب العمل أن هذا يرجع جزئيا على الأقل إلى ظروف العمل غير الجذابة، بما في ذلك الأجور المنخفضة.

وإيطاليا، التي تعاني تباطؤ النمو الاقتصادي، هي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة، حيث انخفضت الأجور المعدلة حسب التضخم في الأعوام الثلاثين الماضية.

وقال ماسوليتي، رئيس فرع بريشيا لوبي البيع بالتجزئة، إن الشركات هناك تخسر نحو 20 في المائة من حجم أعمالها المحتمل بسبب نقص الموظفين، مضيفا أن موظفي المطبخ والنوادل وخادمات الفنادق كانوا من بين الأدوار الأصعب لشغلها.

وقالت ميلوني إن المشاكل الديموغرافية في إيطاليا وأوروبا يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال رفع معدلات المواليد الوطنية، لكنها أقرت بأن حصة الهجرة القانونية يمكن أن تقدم "مساهمة إيجابية" للاقتصادات، إن مسارها المزدوج بشأن الهجرة ليس صعبا بما فيه الكفاية بالنسبة لبعض حلفائها في الحكومة.

وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، وزعيم حزب الرابطة الحاكم وأحد الصقور فيما يتعلق بالهجرة، في 28 نوفمبر، إن "الأولوية هي وقف التدفق".

وأضاف: "يسعدني أن أختار من بلدان المنشأ بعض فئات العمال ولكن قبل أي فتح آخر من الضروري السيطرة على الوافدين".

حتى وقت قريب، كان يعيش في مركز استقبال المهاجرين، على الرغم من حصوله على تصريح إقامة، لأنه كان يكافح من أجل العثور على سكن بأسعار معقولة في فلورنسا، ويرى في الوظيفة فرصة لتحقيق حلمه الإيطالي، ويأمل أن يحذو حذوه الوافدون الجدد الآخرون.

"وقال أقوم بهذا العمل من أجلي ومن عائلتي وجميع المهاجرين الموجودين في إيطاليا، لأن الكثير من الناس يعتقدون أننا جميعا سيئون وأن هناك بعض الوظائف التي لا يمكننا القيام بها، وهذا ليس صحيحا".