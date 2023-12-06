موسم الرياض يدشن فعاليات معرض الرياض للسيارات 2023

انطلقت أمس فعاليات معرض الرياض للسيارات 2023، ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور عربي ودولي واسع، بمشاركة أكثر من 50 شركة رائدة في صناعة السيارات، وذلك في منطقة المملكة أرينا، في العاصمة الرياض.

ويضم المعرض هذا العام طرازات للمرة الأولى في المملكة و المنطقة، مما يحقق أهدافه بتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه صناعة ومستقبل السيارات، وإتاحة الفرصة للشركات بالتواصل والتعريف بمنتجاتهم، مما يجعله واحداً من أحد أفضل المعارض لإظهار التميز في هذا المجال.

وشهد اليوم الأول من المعرض اقبال جماهيري واسع، خاصة على أنشطة المعرض الخارجية، التي تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، حلبات سباق الكارتينج، سباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات، بالإضافة إلى تجربة قيادة سيارة أحلامك والمناطق المخصصة للأطفال.

وشمل المعرض إطلاق عدد كبير من السيارات الكهربائية، كلوسيد إحدى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ولمصنعيين عالميين، والكشف عن طرازات كهربائية إختبارية، تهدف إلى طرحها مستقبلاً، كذلك تدشين لعلامات تجارية عادت إلى السوق السعودي وطرحت أحدث طرازاتها للمنافسة في السوق، بالإضافة إلى استثمار الشركات الصينية في دخول السوق والمنافسة. يذكر أن المعرض فتح أبوابه للجمهور اعتبارا من أمس، ويستمر حتى يوم السبت 9 من هذا الشهر، في العاصمة الرياض.