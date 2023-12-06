ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان في إندونيسيا إلى 23 شخصا

ارتفع عدد قتلى ثوران جبل مارابي البركاني في إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي إلى 23 شخصا، جميعهم من المتنزهين، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء، حيث غطى الرماد والدخان أجزاء من المنطقة.

وكان المتنزهون من بين 75 شخصا تم تسجيلهم لتسلق جبل مارابي، عندما ثار البركان فجأة بعد ظهر يوم الأحد، وقذف الغاز الساخن والصخور في الهواء.

وقال مسؤولون يوم الثلاثاء إن الأمطار والطرق الزلقة أعاقت جهود العثور على ضحايا ثوران جبل مارابي وإجلائهم في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.

ويعد مارابي أحد أكثر البراكين نشاطا في جزيرة سومطرة، الواقعة في الجزء الغربي من الأرخبيل الإندونيسي. ويعود آخر ثوران لبركان مارابي إلى عام 2018، حيث قذف الرماد والحمم البركانية في الغلاف الجوي لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

ويعد البركان جزءا من "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهو حزام من النشاط الزلزالي يحيط بالمحيط الهادئ. ويوجد أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، مما يجعلها عرضة للكوارث البركانية.

