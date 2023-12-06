«نمو» تفقد 97 نقطة وقيمة التداولات ترتفع إلى 50 مليون ريال

فقدت السوق الموازية «نمو» 97 نقطة بنحو 0.4 في المائة لتغلق عند 24003 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 75 في المائة، ما يعادل 22 مليونا إلى 50 مليون ريال، بينما قفزت الأسهم المتداولة 252 في المائة بواقع 3.4 مليون لتبلغ 4.8 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 6604 صفقات مرتفعة 2713 صفقة بمقدار 70 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نسيج للتقنية" بنحو 12 في المائة ليبلغ 63.20 ريال، يليه "بناء" بـ8.8 في المائة ليصل إلى 44 ريالا، وحل ثالثا سهم "ملان" 7.9 في المائة، حيث أغلق عند 6.27 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أمواج الدولية" بواقع 9.2 في المائة ليغلق عند 69 ريالا، يليه "ميار" بـ9 في المائة إلى 5.42 ريال، وحل ثالثا سهم "فاد" بمقدار 8.4 في المائة مقفلا عند 106.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ملان" بنحو 18 مليون ريال، ثم "فاد" بقيمة 7.5 مليون ريال، وحل ثالثا "أرماح" بمبلغ أربعة ملايين ريال.