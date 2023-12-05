ميسي: الدوري السعودي سيصبح مهما

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أنه كان يفكر كثيرا في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، وقال: "كانت لدي عديد من الخيارات المطروحة على الطاولة للانتقال من نادي باريس سان جرمان الفرنسي، كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا، حاولت العودة ولم يحدث، وفي الواقع كنت أفكر كثيرا في الذهاب إلى الدوري السعودي، حيث أعرف البلد وقد صنعوا منافسة قوية جدا يمكن أن تصبح دوريا مهما في المستقبل القريب".

وحصد النجم الأرجنتيني أمس، جائزة أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة "تايم" بعد أن حقق مع الفريق كأس النخبة، وسجل عشرة أهداف في سبع مباريات.

وأضاف ميسي خلال حديثه مع مجلة "تايم" الأمريكية أمس: "بوصفي سفيرا للسياحة في السعودية، كانت هذه الوجهة التي جذبتني، خاصة لأنني استمتعت بكل ما زرته، وبسبب كيفية نمو كرة القدم في البلاد وبسبب الجهود التي يبذلونها لإنشاء منافسة كبرى، لقد كانت السعودية أو الدوري الأمريكي، كلا الخيارين مثيران للاهتمام للغاية بالنسبة لي".