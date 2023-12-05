6.2 مليار ريال القيمة السوقية لمونديال الأندية.. 82.2% لمانشستر سيتي

تجاوزت القيمة السوقية للفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم 2023 في جدة مبلغ 6.2 مليار ريال، وفقا لآخر تحديثات وأرقام موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، حيث تقام آخر نسخة مكونة من سبعة فرق قبل التوسيع إلى 32 فريقا في 2025، حيث تنطلق أحداثها الثلاثاء المقبل في جدة. ويشارك في النسخة الـ20 من البطولة سبعة فرق من مختلف قارات العالم، الأول من ناحية القيمة السوقية مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تبلغ قيمته 1.26 مليار يورو (5.1 مليار ريال) ما يشكل 82.2 في المائة من الإجمالي، يليه الاتحاد مستضيف البطولة بقيمة سوقية 114.43 مليون يورو (464.4 مليون ريال). وجاء في المركز الثالث فلومينينسي البرازيلي بقيمة 77.3 مليون يورو (313.5 مليون ريال)، ثم كلوب ليون المكسيكي بـ38.8 مليون يورو (157.3 مليون ريال)، ثم الأهلي المصري بـ30.45 مليون يورو (123.5 مليون ريال)، ثم أوراوا رد دايموندز الياباني بـ19.35 مليون يورو (78.4 مليون ريال)، وأخيرا أوكلاند سيتي النيوزيلندي بـ5.33 مليون يورو (21.6 مليون ريال). وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد خصص 16.5 مليون دولار (61.8 مليون ريال) جوائز للأندية المشاركة في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، يحصل منها الفريق المتوج باللقب على خمسة ملايين دولار، صاحب المركز الثاني على أربعة ملايين دولار، 2.5 مليون دولار للفريق الفائز بالميدالية البرونزية، المركز الرابع مليوني دولار، الخامس 1.5 مليون دولار، السادس مليون دولار، والسابع 500 ألف دولار.