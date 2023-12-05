"ستاندرد آند بورز": الهند ستصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي في 2030

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم، أن الهند ستصبح ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030 ، مشيرة إلى أن الاختبار الرئيسي للبلاد سيكون تحرير "الفرص الهائلة" لتصبح مركز التصنيع العالمي الكبير المقبل.

وأضافت الوكالة، أن تصبح الهند أسرع اقتصاد رئيسي نموا في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة بحلول عام 2026، ارتفاعا من 6.4 في المائة من النمو المتوقع في السنة المالية الحالية.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي 7.2 في المائة في السنة المالية 23-2022، حتى نهاية مارس الماضي.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 7.8 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو الماضي، وبنسبة 7.6 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي .