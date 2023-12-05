وزير الطاقة للمنادين بخفض الوقود الأحفوري: كيف ستفعلون ذلك؟!

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة إنه لن يكون هناك خلال محادثات مؤتمر الأطراف "كوب28" بحث أي خفض تدريجي لإنتاج النفط، مؤكدا أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه.

وأوضح وزير الطاقة في حديثه لـ"بلومبيرج"، "بالتأكيد لا .. وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك".

وأضاف "أود أن أطرح هذا التحدي على كل أولئك الذين... يقولون بشكل علني إنه علينا خفض استخدام الوقود الأحفوري تدريجيا، سأعطيكم أسماءهم وأرقامهم، واتصلوا بهم واسألوهم كيف سيفعلون ذلك".

وقلل من شأن المساهمات المالية الغربية في "صندوق الخسائر والأضرار" الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه "تغيير بسيط"، ومجددا التركيز على أهمية تعهدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.

وقال وزير الطاقة إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة على الرغم من أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، أعلنت تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار لبلدان إفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.