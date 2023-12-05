الهواء الملوث يقسم رئة نيودلهي بين الفقر والغنى

يقول الخبراء إن التغير البيئي يضرب أشد الناس فقرا، وفي عاصمة الهند المليئة بالضباب الدخاني السام الذي يشمل الهواء الذي يتنفسه الناس.

في دلهي القديمة، القلب القديم للعاصمة، يركب رضوان "39 عاما" دراجة ثلاثية العجلات، وينقل الركاب والبضائع الثقيلة عبر شوارع مزدحمة غالبا ما تكون ضيقة جدا للسيارات، ويكسب نحو سبعة دولارات في يوم جيد.

وبحسب "الفرنسية"، ليس هناك مفر من الضباب الدخاني القاتل الذي يغلف المدينة بغطاء رمادي شتوي ضبابي ويخنق رئتي سكانها البالغ عددهم 30 مليون نسمة، ما يجعلها واحدة من أسوأ العواصم في العالم من حيث جودة الهواء.

قال رضوان، وهو يلهث بصعوبة للمناورة في الشوارع المزدحمة بحركة المرور، "عيناي تحترقان .. أنا على دراية بالمخاطر الصحية ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟".

غالبا ما تصل مستويات الجسيمات الدقيقة - الجسيمات الدقيقة المسببة للسرطان والمعروفة باسم ملوثات PM2.5 التي تدخل مجرى الدم عبر الرئتين - إلى أكثر من 30 ضعفا لحدود الخطر التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

طلبت السلطات في دلهي من الناس الشهر الماضي العمل من المنزل والحد من الوقت الذي يقضونه في الخارج لحماية أنفسهم من الهواء السام. لكن رضوان قال إن خياره هو العمل أو الموت جوعا.

وقال: "لقد تركت قريتي للمجيء إلى هنا، ولا بد لي من العمل الجاد، وهذا ضرورة".

"أنا لست متعلما بما فيه الكفاية للعمل في مكتب أو القيام بأي عمل آخر. إما أن أتمكن من قيادة عربة يد أو سحب عربة".

تجاور دلهي القديمة المدينة الحديثة التي تم إنشاؤها عندما توسع البناء بشكل كبير في أوائل القرن الماضي.

يقع حي جولموهار بارك الراقي في نيودلهي على بعد عشرة كيلومترات فقط جنوب أسوار المدينة القديمة، لكنه قد يكون عالما مختلفا نظرا لكيفية عيش الناس هناك وكيفية تعاملهم مع الضباب الدخاني.

ومع وجود آلة لتنقية الهواء تطن بشكل مطمئن في الخلفية، يبدأ المصور السينمائي الناجح مادهاف ماثور "31 عاما" يومه بفحص مستويات التلوث على مجموعة واتساب التي أنشأها السكان.

وقال ماثور، وهو عداء مسافات طويلة ولد ونشأ في دلهي، إنه لم يعد يستطيع ممارسة الرياضة في الخارج خلال فصل الشتاء عندما يكون التلوث في أسوأ حالاته.

وأضاف "لقد توقفت عن الركض في الخارج بسبب التلوث"، مشيرا إلى تغير صارخ منذ أن كان صبيا. "أدركت أنه يضرني أكثر مما ينفعني."

يعيش ماثور مع والديه ويعمل عادة من المنزل. وعندما يضطر إلى المغامرة بالخارج لفترات طويلة، مثل التصوير للعمل، فإنه يرتدي قناعا محكما. إنه يخفف من أسوأ المخاطر الصحية، لكن التحدي الرئيس الذي يواجهه ماثور هو أن الألوان التي تظهر على الكاميرا تفقد حيويتها بسبب "الطبقة السميكة من السخام".

ويقول الخبراء إن أولئك الذين يعانون أسوأ حالات تلوث الهواء ليسوا فقط أولئك الأقل مسؤولية عنه، بل هم أيضا الأقل قدرة على التكيف.

وقال ساجنيك داي، الأستاذ في مركز علوم الغلاف الجوي في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي: "هناك تباين في تأثير تلوث الهواء عبر نطاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة".

"لا يستطيع الفقراء تحمل تكاليف تدابير التخفيف الشخصية هذه. لا يمكنهم تحمل تكلفة الأقنعة، وأجهزة التنقية بعيدة المنال تماما".

بالنسبة لسائق الريكشا رضوان، فإن ارتداء قناع محكم بما يكفي لإبعاد التلوث يجعل العمل الشاق المتمثل في استخدام الدواسات صعبا للغاية.

ويمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة إلى السكتات الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال تقرير صادر عن معهد سياسات الطاقة في جامعة شيكاغو في أغسطس إن المواطن العادي في المدينة يمكن أن يموت قبل 12 عاما تقريبا بسبب تلوث الهواء.

وقال ماثور إنه كان مدركا تماما لامتيازه في القدرة على الهروب من الضباب الدخاني و"التعاطف" مع أولئك الذين لا يستطيعون شراء هواء أفضل.

وأضاف: "أدرك أن الشخص الذي أصبحت حياته الاقتصادية مرادفة للوجود في الخارج، لا يستطيع أن يكون في الداخل، وستتوقف حياته الاقتصادية".

"لا أستطيع أن أتخلى عن ذلك .. ولكنني أفكر في الأمر بالتأكيد."

ينجم الضباب الدخاني في دلهي عن مزيج من انبعاثات المصانع والمركبات، ويتفاقم بسبب الحرائق الزراعية الموسمية التي تزيل بقايا الحصاد لحراثتها.

وبينما تبذل السلطات جهودًا قصيرة المدى مثل مدافع الضباب الدخاني والرشاشات لتلطيف الهواء، إلا أن هناك القليل من الضغط الحقيقي لمعالجة الأسباب الجذرية.

سكان دلهي الذين لا يستطيعون اتخاذ تدابير شخصية للحد من تأثير التلوث يرون أنها مجرد مشكلة أخرى تثقل كاهلهم.

وقال داي من المعهد إن السبيل الوحيد هو اتخاذ إجراءات على مدار العام لضمان قدرة الجميع على تنفس الهواء الذي لا يضرهم.

وأضاف داي: "أولئك الذين يستطيعون شراء جهاز تنقية يستخدمونه، ولكن في النهاية، إذا كان علينا أن نفكر حقا في جميع السكان، فيجب علينا خفض المؤثرات على تلوث البيئة". "هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية صحة الجميع."