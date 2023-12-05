الصين: السفر دون تأشيرة عزز أرقام السياحة

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن سياسة السفر دون تأشيرة أحدثت تأثيرا واضحا حيث سهلت الأمور على المسافرين.

وبحسب "رويترز" قال المتحدث وانغ ون بين في مؤتمر صحافي عندما سئل عن تحديث بشأن السياحة بعد إعلان الصين عن هذه السياسة، "من الآن فصاعدا، ستواصل وزارة الخارجية تعديل سياسات التأشيرات لإيجاد ظروف أكثر ملاءمة وتسهيل السفر عبر الحدود". يغطي العديد من الدول الأوروبية وماليزيا.

دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر، وقالت الوزارة، نقلا عن بيانات الهجرة، إن نحو 7000 من نحو 18000 مسافر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا - الدول المشمولة بالإعفاء من التأشيرة - دخلوا الصين في أول مرة ثلاثة أيام من الشهر.

وقال وانج إن المتوسط اليومي لأعداد السياح من تلك الدول ارتفع بنسبة 39 في المائة في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر مقارنة باليوم الأخير من نوفمبر.

وأعرب سفير ألمانيا لدى الصين عن أمله في أن توسع الصين الإجراءات لتشمل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.