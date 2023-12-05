انخفاض سهم باركليز 4.5% عند بدء التعاملات بفعل تخفيض قطر القابضة حصتها

انخفض سهم باركليز 4.5 في المائة عند الفتح اليوم الثلاثاء بعدما تحركت شركة قطر القابضة، أحد أكبر المساهمين في البنك، لبيع أسهم لها بنحو 510 ملايين جنيه استرليني (644 مليون دولار)، ما قلص استثماراتها في البنك خلال فترة أزمة.

وقال أحد البنوك العاملة على الصفقة الليلة الماضية إن من المقرر أن يبلغ سعر البيع 141 بنسا للسهم، بما يقل بنحو 1.4 في المائة عن سعر سهم باركليز عند الإغلاق أمس الإثنين.

ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي يشرع فيه باركليز لخفض التكاليف وزيادة سعر سهمه، الذي انخفض إلى النصف منذ أن استثمرت قطر لأول مرة في 2008.

وانخفض سهم باركليز في أحدث التعاملات 3.4 في المائة إلى 138 بنسا ويتجه لتكبد أكبر خسارة يومية منذ 24 أكتوبر.