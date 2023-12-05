الدولار يتوقف عن الانخفاض بعد عمليات البيع المكثفة في نوفمبر

استعاد الدولار بعض مكاسبه اليوم ويحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسة، في حين واصلت عملة بيتكوين صعودها بفضل التفاؤل بأن الجهات التنظيمية الأمريكية قد توافق قريبا على صناديق بيتكوين المتداولة بالبورصة.

وبحسب "رويترز" ارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا إلى 147.23، مدعوما بتباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو والذي فرض ضغوطا هبوطية على العملة اليابانية.

في غضون ذلك اقترب اليورو من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الاثنين، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.0840 دولار. كما اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع وسجل في أحدث قراءة 103.59.

ويقول المحللون إن ارتفاع الدولار يرجع جزئيا إلى توقف عمليات البيع المكثفة التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية، التي شهدت انخفاض مؤشر الدولار ثلاثة في المائة تقريبا خلال نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.08 في المائة إلى 1.2642 دولار، لكنه كان بعيدا بعض الشيء عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر المسجلة في الآونة الأخيرة، وكذلك ابتعد الدولار النيوزيلندي قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 0.6173 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6620 دولار قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن البنك المركزي سيبقي الفائدة دون تغيير.

بالنسبة للعملات المشفرة، سجلت بيتكوين في أحدث تعاملات 41873 دولارا، وهو مستوى ليس بعيدا عن ذروة الجلسة السابقة البالغة 42404 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ارتفعت أسعار أكبر عملة مشفرة في العالم 153 في المائة تقريبا هذا العام بسبب توقعات خفض الفائدة الأمريكية والرهانات على أن الجهات التنظيمية الأمريكية ستوافق قريبا على صناديق بيتكوين المتداولة بالبورصة، ما يفتح سوق تلك العملة المشفرة لملايين المستثمرين الآخرين.