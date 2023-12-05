الأسهم السعودية .. إحجام المتعاملين عن التداول مع بقاء السيولة عند متوسطها الشهري

تراجعت الأسهم السعودية 27 نقطة بنحو 0.25 في المائة لتغلق عند 11191 نقطة، بضغط من معظم القطاعات والأسهم، وبشكل أكبر من الشركات الكبيرة، بينما الأسهم الصغيرة استطاعت أن تحقق أداء ايجابيا. وانحسر مدى تذبذب السوق في الجلستين الأخيرتين مع بقاء السيولة عند متوسط التداولات في شهر، وذلك يعكس إحجام المتعاملين عن التداول، في ظل تراجع المعطيات المحفزة لدفع السوق إلى مستويات أعلى، خصوصا في ظل ارتفاع مكررات الربحية التي بلغت 24 مرة -باستثناء "أرامكو السعودية"- في مقابل ارتفاع أسعار الفائدة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11225 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11242 رابحا 0.21 في المائة، بينما الأدنى عند 11191 نقطة التي أغلق عندها في نهاية الجلسة فاقدا 27 نقطة بنحو 0.25 في المائة. وارتفعت السيولة 31 في المائة بنحو 1.2 مليار لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 8 في المائة بواقع 16 مليونا لتصل إلى 235 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 99 ألفا بنحو 30 في المائة لتصل إلى 430 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 1.7 في المائة، يليه "النقل" بـ1.52 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 1.4 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بواقع 0.98 في المائة، ثم "السلع طويلة الأجل" بمقدار 0.77 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 0.70 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع الرعاية الصحية بنحو 14 في المائة بقيمة 738 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة ما يمثل 705 ملايين ريال، وحل ثالثا الطاقة 10 في المائة بنحو 565 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تكافل الراجحي" بنحو 9.88 في المائة ليبلغ 71.20 ريال، يليه "الباحة" بـ7.14 في المائة ليصل إلى 0.15 ريال، وحل ثالثا سهم "الغاز" 7.14 في المائة، حيث أغلق عند 63 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نسيج" بواقع 4.04 في المائة ليغلق عند 52.20 ريال، يليه "عناية" بـ3.06 في المائة إلى 13.94 ريال، وحل ثالثا سهم "وفرة" بمقدار 3 في المائة ليقفل عند 39.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 356 مليون ريال، يليه "السعودي الألماني الصحية" بنحو 304 ملايين ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ219 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية