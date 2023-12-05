«نمو» تهبط 3 % وسط تداولات قيمتها 29 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية «نمو» 743 نقطة بنحو 3 في المائة لتغلق عند 24100 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 2 في المائة ما يعادل 660 ألفا إلى 29 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 13 في المائة بواقع 208 آلاف سهم لتبلغ 1.4 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3891 صفقة مرتفعة 817 صفقة بمقدار 26 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "فاد" بنحو 13 في المائة ليبلغ 116 ريالا، يليه "آفاق الغذاء" بـ6.5 في المائة ليصل إلى 63.80 ريال، وحل ثالثا سهم "آيكتك" 5.8 في المائة حيث أغلق عند 3.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 21 ريالا، يليه "بنان" بـ7.1 في المائة إلى 6.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بمقدار 4.9 في المائة مقفلا عند 50.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الرعاية المستقبلية" بنحو 3.8 مليون ريال، ثم "فاد" بقيمة 3.3 مليون ريال، وحل ثالثا "أرماح" بمبلغ 3.2 مليون ريال.