الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الثلاثاء, 14 أكتوبر 2025 | 21 رَبِيع الثَّانِي 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
11.27
(1.90%) 0.21
مجموعة تداول السعودية القابضة
207.8
(-0.10%) -0.20
الشركة التعاونية للتأمين
137.6
(1.03%) 1.40
شركة الخدمات التجارية العربية
107.6
(-0.65%) -0.70
شركة دراية المالية
5.69
(0.53%) 0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب
38.5
(0.52%) 0.20
البنك العربي الوطني
25.48
(-0.93%) -0.24
شركة موبي الصناعية
13.95
(-0.36%) -0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
36.98
(3.88%) 1.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
25.8
(1.98%) 0.50
بنك البلاد
29.2
(0.00%) 0.00
شركة أملاك العالمية للتمويل
13
(1.33%) 0.17
شركة المنجم للأغذية
61.15
(0.74%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.38
(-1.67%) -0.21
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
60.65
(-0.08%) -0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية
120.6
(0.50%) 0.60
شركة الحمادي القابضة
34.96
(2.64%) 0.90
شركة الوطنية للتأمين
16.09
(0.00%) 0.00
أرامكو السعودية
24.73
(0.94%) 0.23
شركة الأميانت العربية السعودية
21.8
(0.97%) 0.21
البنك الأهلي السعودي
38.32
(0.68%) 0.26
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
34.14
(0.59%) 0.20
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن