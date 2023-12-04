184 مليار دولار إيرادات متوقعة لسوق الألعاب الإلكترونية عالميا .. 49 % لـ «الجوال»

يرجح أن تحقق سوق الألعاب الإلكترونية حول العالم إيرادات قدرها 184 مليار دولار خلال العام الجاري 2023، بارتفاع 0.6 في المائة على أساس سنوي، لتأتي الولايات المتحدة بأعلى الإيرادات بنحو 47.3 مليار دولار تليها الصين بـ43.4 مليار دولار.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند الى بيانات "نيو زوو"، تصدر قطاع ألعاب الجوال بإيرادات 90.4 مليار دولار، مشكلا 49 في المائة من إجمالي إيرادات السوق، رغم الانخفاض المتوقع بنحو 1.6 في المائة على أساس سنوي.

وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع ألعاب وحدة التحكم أو ما يسمى ألعاب "الكونسل" كالبلايستيشن والإكس بوكس وغيرها، بإيرادات بنحو 53.2 مليار دولار مرتفعا 1.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليشكل بذلك 29 في المائة من إجمالي الإيرادات.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت ألعاب جهاز الكمبيوتر/ التحميل، بإيرادات 38.4 مليار دولار، مشكلة 21 في المائة من الإجمالي، وبارتفاع 5.2 في المائة.

أما ألعاب جهاز الكمبيوتر عبر المتصفح، فتأتي في المرتبة الرابعة من الإيرادات بنحو 1.9 مليار دولار، لتشكل انخفاضا بنحو 16.9 في المائة على أساس سنوي، وتشكل أقل حصة بـ1 في المائة من الإجمالي.

وبلغت أعداد اللاعبين حول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3.3 مليار لاعب، مثلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من نصف اللاعبين عالميا مشكلة 53 في المائة، بفضل الأسواق الضخمة مثل الهند والصين، والبلدان التي تشارك في الألعاب بشكل كبير مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

ومثلت أمريكا الشمالية وأوروبا 20 في المائة من اللاعبين تليها أمريكا اللاتينية بـ10 في المائة، مسجلة أكبر نمو للاعبين بـ6.1 في المائة، في حين شكلت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نموا بنحو 17 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية