محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تتعرض لانقطاع في التيار الكهربائي

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم السبت إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا فقدت إمداداتها من الطاقة لبعض الوقت بعد تعطل آخر خط متبق لها قادم من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، والذي تم إصلاحه لاحقا.

واحتلت روسيا المحطة في مارس آذار 2022 وتوقف إنتاجها من الطاقة، ولكنها تحتاج إلى إمدادات من الكهرباء لتبريد أحد مفاعلاتها الأربعة الذي هو في حالة "الحفظ الساخن"، مما يعني أنه لم يتوقف عن العمل بالكامل.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان على تيليجرام أن أحد خطوط الكهرباء المؤدية إلى المحطة تعطل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بينما توقف آخر خط بقدرة 750 كيلو وات عن العمل بحلول الساعة 2:31 صباحا بالتوقيت المحلي (0031 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت.

وأضافت الوزارة في البيان "هذا الانقطاع في التيار الكهربائي هو الثامن الذي يحدث في (محطة زابوريجيا) وكان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة نووية".

وقالت الوزارة إن المحطة شغلت 20 مولدا احتياطيا لتوفير احتياجاتها من الكهرباء بعد انقطاع اتصالها بالشبكة.

وأضافت أن متخصصين أوكرانيين أصلحوا الخط الذي تبلغ طاقته 750 كيلو وات بحلول الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).

