اكتتابات الأسهم السعودية تهبط 68 % خلال 2023 .. 12 مليار ريال لـ 8 طروحات

من المقرر أن يرفع اكتتاب مجموعة إم بي سي، طروحات في سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال العام الجاري إلى ثمانية طروحات، بقيمة 11.9 مليار ريال، منخفضة 68 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 37 مليار ريال عبر 17 طرحا أوليا.

ويبدأ اكتتاب الأفراد في 3.325 مليون سهم من أسهم شركة سال، يوم 14 ديسمبر الجاري ويستمر حتى 18 من الشهر ذاته، تمثل 10 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 33.25 مليون سهم، وسعر 25 ريالا للسهم، بافتراض اكتتاب المؤسسات عند الحد الأعلى للنطاق السعري "بين 23 و25 ريالا للسهم".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، هبطت وتيرة الاكتتابات العام الجاري، وشملت طروحات 2023 شركة أديس كأكبر طرح بقيمة 4.57 مليار ريال، ثم سال السعودية 2.54 مليار ريال.

فيما يأتي اكتتاب شركة جمجوم ثالثا بحصيلة 1.26 مليار ريال، ثم لومي للتأجير 1.09 مليار ريال، والمطاحن الأولى 999 مليون ريال، ثم مجموعة إم بي سي 831 مليون ريال، والمرابحة المرنة للتمويل 313 مليون ريال، والسيف جاليري 288 مليون ريال.

فيما شهدت الفترة ذاتها من العام الماضي اكتتابات شركة أنابيب الشرق بحصيلة 504 ملايين ريال، ودار المعدات 312 مليون ريال، وعلم 3.07 مليار ريال، والدواء 1.86 مليار ريال، وأماك 1.25 مليار ريال، والنهدي 5.11 مليار ريال وسهل 600 مليون ريال.

بينما بلغت حصيلة اكتتاب رتال للتطوير العمراني 1.44 مليار ريال، والأمار الغذائية 1.22 مليار ريال، ونقي للمياه 414 مليون ريال، والحفر العربية 2.67 مليار ريال، ومرافق 3.36 مليار ريال.

ذلك إضافة إلى العرض المتقن 832 مليون ريال، وأمريكانا 6.77 مليار ريال، وكابلات الرياض 1.4 مليار ريال، والسيف جاليري 1.2 مليار ريال، ولوبريف 4.95 مليار ريال.

ولا يتم إدراج اكتتابات الصناديق العقارية المتداولة ضمن الاكتتابات على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، وبالتالي لا يشملها التقرير، كما أنه لا يشمل الاكتتابات الخاصة في السوق الموازية "نمو" لتوحيد معطيات المقارنة بين الأعوام.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت استراتيجيتها لثلاثة أعوام، مستهدفة إدراج 68 شركة وصندوقا في السوقين "الرئيسة" و"نمو" خلال الفترة من 2021 حتى 2023، منها إدراج 20 شركة خلال 2021، و24 شركة في 2022 و24 شركة أخرى في 2023.



وحدة التقارير الاقتصادية