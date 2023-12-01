رائدات الأعمال وتغيير ديناميكيات العمل عربيا "3 من 4"

للحديث عن تحفيز رائدات الأعمال بشكل عام في الدول العربية أو الدول التي من حولها من أجل خوض مسيرتها في النشاطات الأعمالية والتجارية فمثلا لو أخذنا مثالا من فلسطين رائدة الأعمال منى الضميدي في مهمة لتسريع ريادة الأعمال النسائية عالية التقنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتمثل طريقتها في التدريب المكثف والتدريب الشخصي.

تقول "إن معظم ما أعمل عليه في القطاع الخاص هو رفع مستوى الشباب والإناث في مجال التكنولوجيا وتزويدهم بالإرشاد اللازم". وتقول الضميدي أيضا إن إرث الموارد غير الكافية، والفرص المحدودة، والدعم الثقافي غير الكافي، وعقودا من الصراع قد أعاد الشابات الفلسطينيات إلى القوى العاملة، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا، رغم أن نصف خريجي برامج التعليم القائمة على التكنولوجيا هم من النساء. ولدفع التنمية الاقتصادية، يبين التاريخ أنه يجب عكس مسار الاتجاه العام، على حد قولها، والطريقة المثلى لذلك تكون من خلال البرامج المتخصصة في الأماكن الآمنة التي يمكن أن توفر الأدوات، وتعزز الثقة، وتبني المهارات. وتتنهد الضميدي قائلة "كما تعلمون، نحن نواجه كثيرا من التقلبات هنا". فقد تم إرشاد ما يقرب من 40 في المائة من مؤسسي الشركات البادئة، وهو ما ثبت أنه آلية فاعلة لنقل المعرفة.

تشعر الضميدي بالقلق البالغ إزاء تأخر المنطقة عن اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، وهو مجال مهم يقل فيه معدل توظيف الإناث حتى عن متوسط القطاع بالكامل الذي يبلغ 20 في المائة. وقد كتبت في مجلة هذا الأسبوع في فلسطين "تسهم قلة البرامج التعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي في انخفاض عدد الطلاب الذين يواصلون التعليم في هذا المجال". ولا تتاح برامج في مجال الذكاء الاصطناعي إلا في 9 في المائة من جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة، كما لا يتاح الحصول على درجة أعلى من درجة الماجستير. وبين 2016 و2021، لم يتخرج من جميع الأراضي الفلسطينية سوى 28 طالبا تخصصوا في الذكاء الاصطناعي، الذي يقال إنه واحد من أكثر القطاعات ذيوعا وشهرة في العالم. ونظرا إلى ضآلة عدد الشركات البادئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة ـ أقل من 1 في المائة "لم تؤسس النساء أيا منها" ـ تنفق الضميدي موارد كبيرة على تنمية ريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي ومؤشرات وجوانب تقنية أخرى.. يتبع.