بمشاركة 109 لاعب ولاعبة .. البطولة العربية للسيدات والناشئين اليوم في الرياض

ظفرت المغرب ببطولة العرب لفرق وفردي السيدات التي استضافها الاتحاد السعودي للجولف و اختتمت اليوم الخميس على ملاعب نادي الرياض للجولف في العاصمة الرياض بمشاركة 109 لاعب ولاعب.

ونيابة عن رئيس الاتحادين العربي والسعودي ياسر بن عثمان الرميان توّج نائب رئيس الاتحاد العربي عبدالعزيز الملا الفائزين بالدروع والميداليات وفق النتائج الاخرى التي كانت على النحو التالي :المغربية صوفيا الصقلي ظفرت ببطولة فردي السيدات إلى جانب فوز بلادها ببطولة الفرق وفردي تحت 18 سنة بنين إضافة إلى بطولة الفتيات تحت 15 سنة، فيما ظفر ناشئي جمهورية مصر ببطولتي فرق وفردي تحت 13 سنة بنين، وكذلك تونس بتحقيق بطولتي الفرق وفردي تحت 15 بنين.. كما نالت الإمارات العربية المركز الاول لبطولة تحت 15 سنة للفرق .