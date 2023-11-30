وزير المالية التركي: النمو الاقتصادي سيتباطأ في الفترة المقبلة

صرح محمد شيمشك وزير المالية التركي بأن البيانات التي صدرت اليوم وأظهرت نمو الاقتصاد التركي 5.9 في المائة في الربع الثالث، وهي نسبة أكثر من المتوقع، مشجعة لكن هذا النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة.

وقال وفقا لوكالة رويترز: "النمو الاقتصادي قوي وهذا أمر مشجع".

وأضاف: "لكن المهم هنا هو زيادة جودة النمو"، مضيفا أن توجيه الموارد إلى المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسين للنمو.

وأشار إلى أن تدفقات رأس المال الوافدة تتعزز ومن المتوقع أن تزيد ابتداء من النصف الثاني من 2024 فصاعدا، وأن هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.