التحقيق في مكافحة إغراق السوق السعودية بنسج أو أقمشة مغطاة بمادة بي في سي

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج نسج أو أقمشة مغطاة بمادة بي في سي، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا.

ويأتي هذا القرار وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على "أن تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات، وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.