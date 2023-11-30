وزارة الطاقة تحقق المستوى الرابع في تقييم التميز والنضج في إدارة المشروعات "p3m3"

حققت وزارة الطاقة المستوى الرابع، من أصل خمسة مستويات، في تقييم التميز والنضج في إدارة المشروعات (P3M3)، الصادر عن منظمة "أكسيلوس" البريطانية (Axelos) المتخصصة عالميا في معايير إدارة المشروعات، ويعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة باتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتم التقييم عبر سبعة محاور رئيسة تشمل؛ الحوكمة التنظيمية، والرقابة الإدارية، وإدارة تحقيق المنافع، وإدارة المخاطر، وإدارة ذوي العلاقة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد.

يذكر أن المستوى الرابع، الذي حققته الوزارة، يعد أعلى مستوى حققته أي جهة حكومية أو خاصة في السعودية، الجدير بالذكر أن المتوسط العالمي، لأكثر من 1000 جهة خضعت لهذا التقييم، هو المستوى الثاني، الأمر الذي يؤكد مدى تقدم الوزارة في مجال إدارة المشروعات.

وتأتي النتيجة تتويجا لسعي الوزارة المستمر نحو تطوير أدائها، وتعزيز حوكمة عملياتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار إسهاماتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030".