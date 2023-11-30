الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة، مع ترقب المستثمرين مستويات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي قد تدعم توقعات بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة (08:10) بتوقيت جرينتش، محققا أكبر مكسب شهري منذ يناير كانون الثاني.

وصعدت أسهم شركات التعدين 0.4 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار النحاس، وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 في المائة مع صعود أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+.

ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وبيانات التضخم في أوروبا خلال اليوم.

