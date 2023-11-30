«نمو» تصعد 1.8 % بتداولات قيمتها 29 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 450 نقطة بنحو 1.8 في المائة لتغلق عند 25082 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 37 في المائة، ما يعادل 18 مليونا إلى 29 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بواقع 90 ألف سهم لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3438 صفقة متراجعة 600 صفقة بمقدار 15 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملكية" بنحو 7.9 في المائة ليبلغ 34.50 ريال، يليه "المركز الآلي" بـ7.6 في المائة ليصل إلى 69 ريالا، وحل ثالثا سهم "الوطنية للبناء والتسويق" 5.8 في المائة، حيث أغلق عند 254 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 8.1 في المائة ليغلق عند 5.3 ريال، يليه "العبيكان للزجاج" بـ5.7 في المائة إلى 56.1 ريال، وحل ثالثا سهم "القمم" بمقدار 5.5 في المائة، مقفلا عند 98.3 ريال.

وكان الأعلى تداولا "فاد" بنحو ثمانية ملايين ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 4.5 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 3.1 مليون ريال.