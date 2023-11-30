«وول ستريت» تنتعش مع تراجع عوائد السندات .. تزايد التفاؤل بشأن خفض الفائدة

انتعشت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس مع تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وسط تزايد التفاؤل إزاء احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل.

وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 19.82 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 35436.80 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 16.95 نقطة، ما يعادل 0.37 في المائة، إلى 4571.84 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 85.36 نقطة بنحو 0.60 في المائة إلى 14367.11 نقطة.

من جهة أخرى، قادت الأسهم الألمانية المكاسب في أوروبا أمس بعدما أشارت بيانات إلى انحسار التضخم في أكبر ولاية بالبلاد من حيث عدد السكان، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة ليلامس أعلى مستوى في أربعة أشهر بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في ولاية نورد راين فستفاليا انخفضت 0.3 في المائة على أساس شهري في نوفمبر وارتفعت 3 في المائة على أساس سنوي.

وانخفضت عوائد السندات الأوروبية مع تراجع عوائد السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 2.4 في المائة. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة مع صعود أسهم قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة بأكثر من 2 في المائة.

ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة بأكثر من 105 نقاط أساس في 2024 من توقع نحو 95 نقطة أساس في اليوم السابق.

ورغم تحقيق معظم الأسواق الإقليمية مكاسب، انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة مع ارتفاع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني الجلسة أمس على تراجع وسط تداولات فاترة مع مواصلة المستثمرين بيع أسهم لجني أرباح بعد ارتفاع شهدته الأسبوع الماضي.

وهبط مؤشر نيكاي 0.26 في المائة إلى 33321.22 نقطة بعد أن فتح على تراجع 0.49 في المائة وارتفاعه بعد ذلك خلال الجلسة.

وبدأ المستثمرون في موجة جني أرباح بعد أن وصل المؤشر لأعلى مستوى في 33 عاما في 20 نوفمبر، لكن المؤشر لم يصل لإغلاق أعلى من مستوى سجله في الثالث من يوليو وهو 33753.33 وهو أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 2364.50 نقطة بضغط من تراجع أسهم البنوك. وخسر مؤشر البنوك 2.54 في المائة وشهد سهما مجموعة ميتسوبيشي المالية "يو.إف.جيه" ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تراجعا بنحو 2.83 و2.63 في المائة على الترتيب.

ومحا سهم "فاست رتيلينج" المالكة للعلامة التجارية "يونيكلو" مكاسبه وأنهى الجلسة على تراجع 0.61 في المائة. لكن سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات تصنيع الرقائق ارتفع 0.69 في المائة.