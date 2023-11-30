انخفاض معظم البورصات الخليجية .. و«القطرية» تواصل خسائرها للجلسة السادسة

تراجعت معظم البورصات الخليجية وسط تقلب أسعار النفط، فيما ظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع حاسم لتحالف "أوبك +" لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة. وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس لأسواق المال في الخليج، أمس 1.2 في المائة ليتداول خام برنت عند 82.69 دولار للبرميل، إذ أدى تعطل الإمدادات بسبب عاصفة في البحر الأسود وانخفاض المخزونات الأمريكية إلى تعزيز الشراء.

وبحسب "رويترز"، واصل المؤشر في قطر الهبوط للجلسة السادسة على التوالي وأنهى جلسة أمس على انخفاض 0.2 في المائة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري 1.3 في المائة وسهم بنك دخان 1.8 في المائة.

وهبط مؤشر دبي 0.2 في المائة منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات.

وتراجع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.8 في المائة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة 0.7 في المائة.

لكن في أبوظبي صعد المؤشر للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 0.1 في المائة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة ألفا ظبي 2.5 في المائة وسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" 1.9 في المائة.

وانخفض مؤشر البحرين 0.4 في المائة ليصل إلى 1943 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.5 في المائة ليغلق عند 4655 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.6 في المائة ليبلغ 7238 نقطة.

وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 1.4 في المائة مع تراجع جميع القطاعات.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.7 في المائة وسهم شركة مصر لإنتاج لأسمدة "موبكو" 3.6 في المائة. وأعلنت "موبكو" عن انخفاض الأرباح الصافية المجمعة للربع الثالث.