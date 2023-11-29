باريس تعتزم رفع أسعار تذاكر المترو خلال أولمبياد 2024

تعتزم العاصمة الفرنسية باريس رفع أسعار تذاكر المترو، للزائرين خلال استضافتها دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل.

وأعلنت منطقة (إيل دو فرانس) التي تشمل العاصمة باريس، اليوم أنه من المقرر أن يبلغ التذكرة الواحدة 4 يورو (4.40 دولار) بدلا من 2.10 يورو، مضيفة أن سعر التذكرة اليومية ستصل إلى 16 يورو بدلا من 8.45 يورو، في حين تبلغ قيمة التذكرة الأسبوعية 70 يورو بدلا من 30.

وبحسب "الألمانية" قالت فاليري بيكريس الرئيسة الإقليمية إن التكاليف الإضافية المتوقعة التي تبلغ نحو 200 مليون يورو لتوسيع خدمات السكك الحديدية والحافلات خلال الأولمبياد، لا ينبغي أن يتحملها سكان باريس. ولن يتم رفع ثمن التذاكر الشهرية لسكان باريس.

وربما تتسبب معارضة ارتفاع الأسعار والعزوف عن متابعة منافسات أولمبياد 2024 من جانب الزوار، في تغيير تلك الخطة، علما بأن منطقة العاصمة ستتخذ قرارها النهائي في السابع من الشهر المقبل.

وتخطط باريس لرفع أسعار التذاكر اعتبارا من 20 يوليو المقبل، قبل وقت قصير من انطلاق الأولمبياد الصيفي، وحتى نهاية نهاية دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الهمم) في الثامن من سبتمبر المقبل.

وسيتم تشجيع السكان على شراء التذكرة الشهرية بالسعر الأصلي في الوقت المناسب مسبقا.