تقلب أسعار النفط يتراجع بمعظم الأسهم الخليجية وسط ترقب اجتماع أوبك+

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم وسط تقلب أسعار النفط، فيما ظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع حاسم لتحالف أوبك+ لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس لأسواق المال في الخليج، اليوم 1.2 في المائة ليتداول خام برنت عند 82.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش، إذ أدى تعطل الإمدادات بسبب عاصفة في البحر الأسود وانخفاض المخزونات الأمريكية إلى تعزيز الشراء.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها اجتماعا عبر الإنترنت غدا الخميس لتحديد مستويات إنتاج النفط لعام 2024، وفقا لمسودة جدول أعمال اطلعت عليها رويترز يوم الإثنين.

وواصل المؤشر في قطر الهبوط للجلسة السادسة على التوالي وأنهى اليوم على انخفاض 0.2 في المائة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري 1.3 في المائة وسهم بنك دخان 1.8 في المائة.

وهبط المؤشر في دبي 0.2 في المائة منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات.

وتراجع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.8 في المائة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة 0.7 في المائة.

وسجل المؤشر السعودي ارتفاعا هامشيا مع صعود سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 1.3 في المائة وسهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 8.3 في المائة.

ومع ذلك تراجع سهما شركة لومي لتأجير السيارات وشركة عِلم 3.2 في المائة و1.2 في المائة على الترتيب.

ولكن في أبوظبي صعد المؤشر للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 0.1 في المائة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة ألفا ظبي 2.5 في المائة وسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) 1.9 في المائة.

وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 1.4 في المائة مع تراجع جميع القطاعات.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.7 في المائة وسهم شركة مصر لإنتاج لأسمدة (موبكو) 3.6 في المائة.

وأعلنت موبكو عن انخفاض الأرباح الصافية المجمعة للربع الثالث.