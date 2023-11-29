منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9%

خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اليوم توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، وحذرت من أن تفاقم الصراع في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.

ووفقا لوكالة فرانس برس قالت تقديرات المؤسسة: "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن".