لأول مرة .. عائدات الرياضة النسائية تتجاوز مليار دولار في 2024

كشفت شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي أن الإيرادات العالمية من الأحداث الرياضية النسائية ستتجاوز مليار دولار لأول مرة في 2024 بفضل تزايد شعبيتها.

وأوضحت الشركة أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته كأس العالم 2023 للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، من المتوقع أن تصل إيرادات كرة القدم إلى 555 مليون دولار من إجمالي الرقم المتوقع البالغ 1.28 مليار دولار في عام 2024. لكن أكثر من 50 في المائة من إجمالي إيرادات الرياضة النسائية مصدره أمريكا الشمالية على الرغم من تزايد شعبية كرة القدم النسائية في أوروبا.

وتتوقع ديلويت أن تستمر تقييمات الفرق والبطولات في الارتفاع، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة عديد من الفرق 100 مليون دولار في العام المقبل.

وقالت جينيفر هاسكل رئيسة قسم تطوير الأفكار في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية: "على مدى الأعوام القليلة الماضية، شهدنا نموا استثنائيا في الرياضة النسائية في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمتها التجارية، الأمر الذي أدى بدوره إلى اهتمام متزايد من المستثمرين".

مضيفة: "من الأهمية بمكان أن ينظر إلى الرياضة النسائية بشكل متزايد على أنها منتج فريد من نوعه أصبح أكثر تميزا عن رياضة النخبة للرجال".

وتابعت وفقا لوكالة فرانس برس: "هذه الزيادة في مشاركة المشجعين والمستثمرين تؤدي إلى فرص جديدة ومحسنة للأندية والبطولات، بما في ذلك شراكات تجارية أكبر وزيادة المشاركة ومباريات أهم".

ومن المتوقع أن يؤدي تزايد شعبية الرياضة النسائية إلى زيادة فرص البث في أوقات الذروة والظهور على منصات البث التدفقي. لا يزال الدخل التجاري يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإيرادات، لكن النسبة تنخفض بفضل صفقات أكبر للبث أو الحضور خلال المباريات.