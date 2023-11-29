نيكاي ينخفض بضغط من موجة جني أرباح

أنهى المؤشر نيكاي الياباني الجلسة اليوم على تراجع وسط تداولات فاترة مع مواصلة المستثمرين بيع أسهم لجني أرباح بعد ارتفاع شهدته الأسبوع الماضي.

وبحسب "رويترز" هبط المؤشر نيكاي 0.26 في المائة إلى 33321.22 نقطة بعد أن فتح على تراجع نسبته 0.49 في المائة وارتفاعه بعد ذلك خلال الجلسة.

وبدأ المستثمرون في موجة جني أرباح بعد أن وصل المؤشر لأعلى مستوى في 33 عاما في 20 نوفمبر. لكن المؤشر لم يصل لإغلاق أعلى من مستوى سجله في الثالث من يوليو وهو 33753.33 وهو أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 2364.50 نقطة بضغط من تراجع أسهم البنوك. وخسر مؤشر البنوك 2.54 في المائة وشهد سهما مجموعة ميتسوبيشي المالية "يو إف جيه" ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تراجعا بنسبتي 2.83 في المائة و2.63 في المائة على الترتيب.

ومحا سهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو مكاسبه وأنهى الجلسة على تراجع 0.61 في المائة. لكن سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق ارتفع 0.69 في المائة.