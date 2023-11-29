الذهب عند أعلى مستوياته خلال 7 أشهر مع تراجع الدولار

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا اليوم الأربعاء بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحسب "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2044.69 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 في المائة إلى 2045.30 دولار للأوقية.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا يزيد على 70 في المائة أن يقرر "الفيدرالي" خفض الفائدة في مايو، مقارنة باحتمال 50 في المائة أمس الثلاثاء.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة للربع الثالث المقرر صدورها اليوم، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، غدا الخميس.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629 في المائة.

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1056.62 دولار للأوقية.