أول صندوق استثماري في آسيا يتتبع الأسهم السعودية يبدأ التداول في هونج كونج

بدأ صندوق مؤشرات جديد يتتبع الأسهم السعودية التداول في بورصة هونج كونج اليوم الأربعاء، ليصبح أول صندوق من نوعه في آسيا.

تتولى شركة (سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت) لإدارة الأصول ومقرها هونج كونج إدارة صندوق الاستثمار المتداول واسمه (سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي). وقالت الشركة في بيان إنها تعد صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، مستثمرا رئيسا.

وارتفع المؤشر بنحو 0.9 في المائة في بداية التعاملات.

وقال بول تشان وزير المالية في هونج كونج خلال حفل تدشين الصندوق "يعد اليوم علامة فارقة في تعاوننا المالي مع السعودية".

وأضاف "إنه يتيح لكثير من المستثمرين في هذا الجزء من العالم الاستثمار والمشاركة في تنمية الاقتصاد السعودي. يمكننا أن نتوقع إتاحة مزيد من المنتجات (الصناديق) في كل من أسواق هونج كونج والسعودية لقاعدة المستثمرين لدينا".

ويتتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي السعودية، الذي بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم 56 شركة مدرجة عليه 56 276.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، حسبما أظهرت وثيقة للمؤشر.

ومن خلال صندوق الاستثمار المتداول، سيتمكن المستثمرون في هونج كونج من تداول الأسهم السعودية ومنها الخاصة بشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي بدولار هونج كونج أو اليوان الصيني.

وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد خلال حفل الإطلاق "سيوفر الصندوق فرصة فريدة للمستثمرين للتعرف على اقتصادنا السريع النمو".

وأضاف "هدفنا هو مواصلة جذب المستثمرين الأجانب إلى أسواق رأس المال السعودية .. ولإظهار التزامنا، سيكون صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيس في هذا الصندوق".