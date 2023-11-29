«نمو» تضيف 371 نقطة بتداولات قيمتها 47 مليون ريال

أضافت السوق الموازية «نمو» 371 نقطة بنحو 1.5 في المائة لتغلق عند 24631 نقطة. وقفزت قيمة التداول 220 في المائة بما يعادل 32 مليونا إلى 47 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 48 في المائة بواقع 426 ألفا لتبلغ 1.3 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 4038 صفقة مرتفعة 1991 صفقة بمقدار 97 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "فاد" بنحو 30 في المائة ليبلغ 109.20 ريال، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ10 في المائة ليصل إلى 25.50 ريال، وحل ثالثا سهم "قمة السعودية" 6 في المائة حيث أغلق عند 7.48 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "معيار" بواقع 9.7 في المائة ليغلق عند 72.20 ريال، يليه "المركز الآلي" بمقدار 9 في المائة إلى 64.10 ريال، وحل ثالثا سهم "المتحدة للتعدين" بـ5.8 في المائة مقفلا عند 24.02 ريال. وكان الأعلى تداولا "فاد" بنحو 29 مليون ريال، ثم "مناوله" بقيمة مليوني ريال، وحل ثالثا "الرعاية المستقبلية" بمبلغ 1.9 مليون ريال.