ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم النفط .. و«المصرية» تهبط 3 %

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس، بدعم من زيادة أسعار النفط وسط توقعات بتمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة "أوبك+".

وزادت أسعار النفط، وهي محفز رئيس لأسواق المال في الخليج، 1.1 في المائة أمس، ليتداول خام برنت عند 80.82 دولار للبرميل أثناء التعاملات أمس.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، اجتماعا وزاريا غدا لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر دبي للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق مرتفعا 0.4 في المائة بفضل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وقفز سهم "إعمار العقارية" 2.7 في المائة، وارتفع سهم أكبر بنك في الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 1.1 في المائة.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.3 في المائة مدعوما بمكاسب سهم مجموعة ألفا ظبي الذي ارتفع 1.1 في المائة، وارتفاع سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" 1.8 في المائة.

لكن المؤشر في قطر واصل الانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي وأغلق متراجعا 0.2 في المائة مع هبوط سهم "صناعات قطر" للبتروكيماويات 0.9 في المائة وسهم شركة الملاحة القطرية 2.7 في المائة.

مع ذلك ارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، وسهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 في المائة و0.9 في المائة على الترتيب.

وزاد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1951 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.1 في المائة ليغلق عند 4633 نقطة. كما صعد مؤشر الكويت 0.1 في المائة ليبلغ 7277 نقطة.

وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 3 في المائة ليغلق عند 25121 نقطة مع تراجع جميع القطاعات. وهبط سهم البنك التجاري الدولي وسهم الشركة الشرقية للدخان 4.8 في المائة و4.4 في المائة على التوالي.