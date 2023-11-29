النفط يرتفع 2%.. وخام برنت فوق 80 دولارا

قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتغلق مرتفعة نحو اثنين بالمئة عند التسوية بدعم من احتمال تمديد تحالف أوبك+ خفض الإمدادات أو حتى زيادة هذا الخفض مع تقليص قازاخستان إنتاجها بسبب عاصفة وتراجع الدولار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار، بما يعادل 2.1 في المائة، لتصل عند التسوية إلى 81.68 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 دولار، بما يعادل 2.1 في المائة، إلى 76.41 دولار للبرميل.

وخفض أكبر حقول النفط في قازاخستان إنتاجه اليومي من النفط 56 بالمئة.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأول من تقريرين هذا الأسبوع من معهد البترول الأمريكي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء بعد أن أشار كريستوفر والر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انخفض التضخم.