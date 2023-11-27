توسيع الشراكة في الاقتصاد الرقمي والابتكار مع الولايات المتحدة

يبدأ وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار برئاسة المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، سلسلة زيارات لكبرى شركات التقنية والابتكار والفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توسيع الشراكة لدعم النمو في الاقتصاد الرقمي وتحقيق الريادة في الابتكار بما يحقق رؤية 2030.

ويتضمن برنامج الوفد خلال الزيارة، عقد اجتماعات في عدة مدن مع قادة كبرى الشركات التقنية والمؤسسات البحثية، ولقاءات مع قيادات حكومية في مجال التقنية والابتكار، بهدف تعزيز الاستثمارات التقنية ودعم ريادة الأعمال وفتح أبواب الفرص بين شركات القطاع الخاص في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والفضاء.

إلى ذلك، أصدرت منظمة التعاون الرقمي ورقة بحثية تسلط الضوء على المعلومات الخاطئة والمضللة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تحليل شامل ومقترحات لتعزيز انتشار المعلومات الصحيحة والموثوقة.

وتسلط الورقة البحثية على ظاهرة المعلومات الخاطئة ودور الشبكات الاجتماعية في انتشارها، وتدرس تأثيرها على الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى التحديات التي يواجهها المجتمع، بما في ذلك صناع القرار ومديرو منصات التواصل الاجتماعي والإعلاميون وغيرهم في مكافحتها.

ويشكل انتشار المعلومات الخاطئة على المنصات الاجتماعية تحديا كبيرا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة بها ويعوق اعتماد التقنيات الرقمية، كما أثار انتشار المعلومات غير الصحيحة، خاصة خلال الأحداث المهمة كجائحة كوفيد - 19 على سبيل المثال المخاوف بشأن تأثير هذه المعلومات على الاقتصاد الرقمي، ما يؤكد الحاجة إلى إيجاد استراتيجيات وحلول فعالة لمكافحتها.

وتناقش الورقة البحثية تأثير المعلومات المغلوطة على الشباب في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي الذي لا يمكن تجاهله، ومن أجل التصدي لتأثير المعلومات المغلوطة والمضللة على الشباب، لا بد أن يتم تعزيز التوعية والتثقيف بمهارات البحث والتحقق والتمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة.

والورقة البحثية التي أصدرتها منظمة التعاون الرقمي تناقش أيضا الأدوات الرقمية للتحقق من المعلومات على الإنترنت ومدى صحتها وقيودها وإمكانية المشاركة في تصميم أداة رقمية حديثة لتدقيق المعلومات والحقائق لمعالجة هذا التحدي.

وتعد منظمة التعاون الرقمي، منظمة عالمية متعددة الأطراف أسست في نوفمبر 2020، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء، وتركز على تمكين الشباب والفتيات ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.