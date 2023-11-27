الإفراج عن دفعة ثالثة من الرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أفرجت حركة حماس بموجب اتفاق الهدنة عن 13 رهينة كانت تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل، إضافة إلى أربع رهائن آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 فلسطينيا من سجونها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وصول الرهائن الـ17 إلى إسرائيل. وقد نقل 13 منهم مباشرة من غزة إلى إسرائيل، بينما سلك الأربعة الآخرون وهم روسي إسرائيلي وثلاثة تايلانديين أفرجت عنهم حماس بموجب مبادرة من خارج الاتفاق، طريق معبر رفح، ثم دخلوا إسرائيل من مصر.

وأعلنت حماس في بيان أن الإفراج عن المواطن الروسي جاء "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".

