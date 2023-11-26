7 فعاليات تستقطب زوار مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز في سكاكا

استقطبت سبع فعاليات ومناطق تعريفية متنوعة زوار مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في نسخته الثالثة، الذي انطلقت فعالياته بمنطقة الجوف أمس الجمعة، ويستمر لمدة خمسة أيام، حيث تنظمه هيئة تطوير المحمية بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وجذب سوق الحرفيين عديد من الزوار خاصة النساء حيث تعرض فيه الأزياء التقليدية والإكسسوارات وعدد من المنتجات، كما يشتمل المهرجان على مسرح الفنون الأدائية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية حيث يتعرف الزوار على المحمية وأهدافها، كما تضم الفعاليات منطقة الطفل وأخرى للمطاعم والمقاهي.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية وتحقيق أهدافها.