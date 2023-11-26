دكتور سعودي يفوز بجائزة "نوابغ العرب" في مجال الطب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فوز الدكتور هاني نجم من السعودية بجائزة " نوابغ العرب" عن فئة الطب، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخُلقية.

ويعد الدكتور نجم خبيرا في مجال جراحة القلب الخلقية، حيث أسهم في تصميم وتطوير صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل، بشكل يواكب نمو الطفل مع مرور الأعوام، وهو ابتكار يجنب آلاف الرضع والأطفال صعوبات ومخاطر العمليات الجراحية المتتالية، إضافة لمشاركته في أكثر من 10,000 عملية جراحية لحديثي الولادة والأطفال والبالغين المصابين بأمراض القلب وحالاتها المعقدة والحرجة.

ويرأس الدكتور هاني نجم قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحتفي جائزة "نوابغ العرب"، بألمع العقول المبدعة في العالم العربي وتسلط الضوء على إنجازاتها النوعية التي أحدثت أثرا إيجابيا ملموسا ومؤثرا ومثمرا في ست فئات هي الهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والعمارة والتصميم، والعلوم الطبيعية، والأدب والفنون.

